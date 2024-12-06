Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алан Эмпереур - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1994 (32)
#33 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
30
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
19.10.2024
Куяба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
2 : 0
06.10.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
1 : 0
29.09.2024
Куяба
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Куяба
0 : 0
23.09.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 0
17.09.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
1' - 90'
57'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
17.08.2024
Куяба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
0 : 1
22.07.2024
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
1' - 90'
44'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
1 : 1
07.07.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Куяба
1 : 2
04.07.2024
Ботафого
1' - 83'
27'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
1 : 1
27.06.2024
Куяба
1' - 90'
20'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 0
23.06.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Куяба
5 : 0
17.06.2024
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
2 : 1
14.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
0 : 1
02.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 2
06.05.2024
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
1' - 90'
45'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+