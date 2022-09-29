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    Алан Эмпереур - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Алан
    Фамилия Эмпереур
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 28 1 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    37'
    11.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    79'
    07.11.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    16.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    61'
    09.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    38'
    06.10.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    02.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 86' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    10.09.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    05.09.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    37'
    14.08.2022 1' -56' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    55'
    07.08.2022 1' -83' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    22.07.2022 84' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.07.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    11.07.2022 80' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.06.2022 1' -83' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    39' 83'
    08.06.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.06.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    30.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    09.05.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    01.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.04.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Куяба (Куяба)
    4'
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