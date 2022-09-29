Алан Эмпереур - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Эмпереур
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Эмпереур
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|28
|1
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|37'
|11.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|79'
|07.11.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|28.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|61'
|09.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|38'
|06.10.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|02.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.09.2022
|86' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|10.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|37'
|14.08.2022
|1' -56'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|55'
|07.08.2022
|1' -83'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|22.07.2022
|84' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.07.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|80' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.06.2022
|1' -83'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|39' 83'
|08.06.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|09.05.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.04.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|4'