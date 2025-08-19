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Команды
Акрон
Константин Марадишвили
Новости
€ 600 тыс
Константин Марадишвили - новости
Акрон
7 февраля 2000 (26)
#22 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия | Грузия
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Новости
Трансферы
«Акрон» вернул футболиста, от которого избавился три недели назад
11 июля
1
Фото
«Акрон» избавился от экс-игрока ЦСКА
20 июня
1
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»
25 марта
2
Марадишвили – о переходе в «Акрон»: «Дзюба сказал в раздевалке: «Ждал усиление, а приехал Марадишвили»
2025.08.19 10:27
Комментатор «Матч ТВ» извинился после игры «Акрон» – «Оренбург»
2025.08.17 15:56
3
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
2025.08.11 17:15
3
Игрок «Локомотива» перейдет в «Акрон»
2025.08.06 12:01
«Крылья Советов» отказались от хавбека «Локомотива»
2025.07.16 08:26
1
«Крылья Советов» могут бесплатно взять экс-игрока ЦСКА и «Локомотива»
2025.06.17 19:45
1
«Крылья» могут приобрести хавбека «Локомотива»
2025.05.23 10:38
«Локомотив» вернул из аренды игрока, купленного за 7 миллионов
2025.04.22 19:30
«Пари НН» продлил аренду хавбека «Локомотива»
2024.05.08 08:39
Реакция отца Марадишвили на матерную критику сына от Корнеева
2024.04.26 17:04
6
В «Пари НН» рассказали об операции и реабилитации Марадишвили, порвавшего крестообразные связки
2024.04.11 11:59
Марадишвили порвал кресты в игре с «Краснодаром»
2024.04.08 17:09
1
Фото
Марадишвили передвигался на костылях после матча с «Краснодаром»
2024.04.07 00:38
Марадишвили объявил о выборе сборной, за которую он намерен выступать
2024.01.19 12:48
7
Подробности аренды Марадишвили из «Локомотива» в «Пари НН»
2023.12.23 15:31
Фото
«Локомотив» отдал в аренду футболиста, купленного за 7 миллионов
2023.12.23 12:12
1
Названы три игрока, которых «Локомотив» не возьмет на первый сбор
2023.12.18 12:37
1
Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»
2023.12.16 22:35
9
Марадишвили пошел на понижение зарплаты ради Юрана
2023.12.16 19:23
1
«Локомотив» отдаст в аренду футболиста, купленного за 7 миллионов
2023.12.16 15:38
1
«Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками
2023.12.05 15:16
4
«Пари НН» сделал предложение по игроку «Локомотива»
2023.12.02 17:33
1
У «Локомотива» не хватает денег на трансфер полузащитника «Оренбурга»
2023.11.30 19:07
8
В «Балтике» прокомментировали интерес к Сутормину и Марадишвили
2023.11.28 10:24
«Балтика» хочет подписать трех игроков «Локомотива»
2023.11.27 11:22
«Балтика» нацелилась на Сутормина и еще двух россиян
2023.11.24 16:29
4
Марадишвили получил грузинский паспорт
2023.08.13 15:03
1
2
3
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