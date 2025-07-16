«Крылья Советов» отказались от хавбека «Локомотива»

«Крылья Советов» не стали подписывать контракт с полузащитником «Локомотива» Константином Марадишвили. Хавбек приехал в Самару еще пару недель назад по приглашению заместителя генерального директора Руслана Пименова. Тогда футболисту дали понять, что в нем заинтересованы.
Однако во вторник Марадишвили сказали, что он не подходит главному тренеру Магомеду Адиеву, и специалист якобы решил не оставлять хавбека в команде.
- 25-летний Марадишвили возвращается в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- В прошлом сезоне выступал за «Пари НН» на правах аренды и провел 2 матча.
- Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян и Пименов должны покинуть клуб в этом месяце.
Источник: телеграм-канал Sport Baza