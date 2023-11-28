В «Балтике» прокомментировали интерес к Сутормину и Марадишвили

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сказал, что информация об интересе команды к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили и полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину пока является слухами.
– Была информация, что «Балтика» заинтересована в трансферах Сутормина и Марадишвили.
– Тоже про это читал. Пока это слухи. Посмотрим, все-таки это футболисты из больших клубов.
– Но им необходима игровая практика.
– Безусловно. Но вы же понимаете, финансирование в тех клубах, в которых они играют, и в «Балтике» – это разные планеты. Конечно, игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду. Что будет дальше – посмотрим. Время покажет.
- Сутормин провел в нынешнем сезоне 12 матчей за «Зенит» и отметился 2 голевыми передачами.
- Марадишвили провел 13 игр за «Локомотив» в текущем сезоне и забил 1 гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»