Марадишвили отказал «Ростову» и перейдет в другой клуб РПЛ

Зря, на мой взгляд Локомотив это делает, рано они в свои силы на все 100 поверили.
Полузащитник Константин Марадишвили близок к уходу из «Локомотива».
«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался.
Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», – сообщил источник «Чемпионата».
- 23-летний хавбек в новом сезоне поучаствовал в 1 из 3 матчей, проведя на поле 29 минут.
- «Локо» его покупал в 2021 году за 7 миллионов евро.
- Ранее президент «Урала» говорил, что клубу невыгодно подписывать Марадишвили.