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    Марадишвили отказал «Ростову» и перейдет в другой клуб РПЛ

    Полузащитник Константин Марадишвили близок к уходу из «Локомотива».

    «У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался.

    Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 23-летний хавбек в новом сезоне поучаствовал в 1 из 3 матчей, проведя на поле 29 минут.
    • «Локо» его покупал в 2021 году за 7 миллионов евро.
    • Ранее президент «Урала» говорил, что клубу невыгодно подписывать Марадишвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1363

      SLADE2019 1 час назад

      Зря, на мой взгляд Локомотив это делает, рано они в свои силы на все 100 поверили.

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