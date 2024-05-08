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    «Пари НН» продлил аренду хавбека «Локомотива»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб договорился с «Локомотивом» об аренде полузащитника Константина Марадишвили на следующий сезон. В начале апреля 24‑летний хавбек получил разрыв крестообразной связки колена и перенес операцию.

    – Восстановление Кости проходит штатно. Он хорошо себя чувствует, находится на связи с клубом. Все хорошо.

    – Как травма повлияет на арендное соглашение?

    – Ждем его на поле. Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с «Локомотивом», что он останется у нас.

    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Пари НН» на правах аренды в декабре.
    • За «Пари НН» он провел три встречи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2024 08:39
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