«Пари НН» продлил аренду хавбека «Локомотива»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что нижегородский клуб договорился с «Локомотивом» об аренде полузащитника Константина Марадишвили на следующий сезон. В начале апреля 24‑летний хавбек получил разрыв крестообразной связки колена и перенес операцию.

– Восстановление Кости проходит штатно. Он хорошо себя чувствует, находится на связи с клубом. Все хорошо.

– Как травма повлияет на арендное соглашение?

– Ждем его на поле. Травма никак не повлияла на аренду. Костя останется в команде на следующий сезон. Мы договорились с «Локомотивом», что он останется у нас.