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  • Переход Марадишвили из «Локо» в «Урал» может сорваться: игрок не хочет падать в зарплате

Переход Марадишвили из «Локо» в «Урал» может сорваться: игрок не хочет падать в зарплате

3 августа 2023, 18:29
1

Переход полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться, сообщил «Чемпионат».

Игрок не хочет падать в зарплате при переходе в клуб из Екатеринбурга.

Сторона Марадишвили хочет, чтобы «Локомотив» покрыл разницу между зарплатами, оданко это не устраивает московский клуб. Футболист получает в «Локомотиве» 7 миллионов рублей в месяц.

  • 23-летний хавбек в новом сезоне поучаствовал в 1 из 3 матчей, проведя на поле 29 минут.
  • «Локо» его покупал в 2021 году за 7 миллионов евро.
  • Ранее президент «Урала» говорил, что клубу невыгодно подписывать Марадишвили.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал Марадишвили Константин
Комментарии (1)
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odessakmv
1691078521
так еще же и играть придется, на поле выходить, бегать, напрягаться бедненькому, а тут сиди себе, полируй лавочку за 7 лямов в месяц!
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