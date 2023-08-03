Переход Марадишвили из «Локо» в «Урал» может сорваться: игрок не хочет падать в зарплате

Переход полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться, сообщил «Чемпионат».
Игрок не хочет падать в зарплате при переходе в клуб из Екатеринбурга.
Сторона Марадишвили хочет, чтобы «Локомотив» покрыл разницу между зарплатами, оданко это не устраивает московский клуб. Футболист получает в «Локомотиве» 7 миллионов рублей в месяц.
- 23-летний хавбек в новом сезоне поучаствовал в 1 из 3 матчей, проведя на поле 29 минут.
- «Локо» его покупал в 2021 году за 7 миллионов евро.
- Ранее президент «Урала» говорил, что клубу невыгодно подписывать Марадишвили.
Источник: «Чемпионат»