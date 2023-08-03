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    • Переход Марадишвили из «Локо» в «Урал» может сорваться: игрок не хочет падать в зарплате

    Переход Марадишвили из «Локо» в «Урал» может сорваться: игрок не хочет падать в зарплате

    Переход полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Урал» на правах аренды может сорваться, сообщил «Чемпионат».

    Игрок не хочет падать в зарплате при переходе в клуб из Екатеринбурга.

    Сторона Марадишвили хочет, чтобы «Локомотив» покрыл разницу между зарплатами, оданко это не устраивает московский клуб. Футболист получает в «Локомотиве» 7 миллионов рублей в месяц.

    • 23-летний хавбек в новом сезоне поучаствовал в 1 из 3 матчей, проведя на поле 29 минут.
    • «Локо» его покупал в 2021 году за 7 миллионов евро.
    • Ранее президент «Урала» говорил, что клубу невыгодно подписывать Марадишвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.08.2023 18:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 19:59

      Ну какой нормальный поедет из Москвы на Урал , да ещё с уменьшением зп ?
      В футбол играть ? Так во дворе побегает в дыр-дыр и всё ништяк.
      Именно такие неоправданные зарплаты и гробят на корню молодежь , мотивации нет . жизнь и так удалась.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 19:02

      так еще же и играть придется, на поле выходить, бегать, напрягаться бедненькому, а тут сиди себе, полируй лавочку за 7 лямов в месяц!

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