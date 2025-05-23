«Крылья» могут приобрести хавбека «Локомотива»

«Крылья Советов» рассматривают возможность трансфера полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили. Московский клуб готов расстаться с игроком летом. Самарцы проявляют интерес к футболисту, но пока без конкретики.

Этот сезон Марадишвили проводил на правах аренды в «Пари НН». После разрыва крестообразной связки колена он досрочно вернулся в «Локомотив» для прохождения реабилитации и восстановления после травмы.