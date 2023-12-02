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    «Пари НН» сделал предложение по игроку «Локомотива»

    «Пари НН» интересен полузащитник «Локомотива». Речь о Константине Марадишвили.

    «Интерес к Марадишвили есть. Предложение по игроку поступало в «Локомотив», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

    • Марадишвили может стать частью сделки по выкупу «Локомотивом» нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.
    • 23-летний игрок «Локомотива» стоит 1,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Марадишвили 7 матчей, гол.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.12.2023 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1183

      FCSpartakM 19 часов назад

      лучше ненавистника ******** вернули НН, нежели отдавать добротного игрока

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