«Пари НН» сделал предложение по игроку «Локомотива»

«Пари НН» интересен полузащитник «Локомотива». Речь о Константине Марадишвили.

«Интерес к Марадишвили есть. Предложение по игроку поступало в «Локомотив», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.