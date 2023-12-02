«Пари НН» сделал предложение по игроку «Локомотива»

лучше ненавистника ******** вернули НН, нежели отдавать добротного игрока
«Пари НН» интересен полузащитник «Локомотива». Речь о Константине Марадишвили.
«Интерес к Марадишвили есть. Предложение по игроку поступало в «Локомотив», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
- Марадишвили может стать частью сделки по выкупу «Локомотивом» нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.
- 23-летний игрок «Локомотива» стоит 1,8 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Марадишвили 7 матчей, гол.