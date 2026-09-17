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Акрон
Константин Марадишвили
Статистика
€ 600 тыс
Константин Марадишвили - статистика
Акрон
7 февраля 2000 (26)
#22 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия | Грузия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 77'
13'
75'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 46'
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
1' - 71'
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Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
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Акрон
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
82' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
Был в запасе
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