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    • Марадишвили объявил о выборе сборной, за которую он намерен выступать

    Марадишвили объявил о выборе сборной, за которую он намерен выступать

    Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили, перешедший в нижегородский клуб в декабре на правах аренды из «Локомотива», намерен выступать за сборную Грузии.

    – Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что проблем с переходом добавляла ситуация с грузинским паспортом. Ты получил его?

    – Да, еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определенное время.

    – Что повлияло на твое итоговое решение выступать за сборную Грузии?

    – Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!

    – Как у тебя с грузинским языком?

    – Тяжеловато. Сейчас как раз пришел в команду, где мне помогут. Кутателадзе вообще гений, который свободно разговаривает на четырех языках: на русском, грузинском, английском и французском! Я учу английский, но дается непросто, хотя говорю я неплохо. А вот четыре языка – это, конечно, совсем другой уровень.

    – Не опасаешься критики из-за решения выступать за Грузию?

    – У меня по линии отца все родственники – грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько негатива я уже выслушал на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором. Когда был моложе, загонялся.

    Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тики [Наира Тикнизяна] так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что Тики вообще пора ехать за границу – он этого заслуживает. По его игре видно, что РПЛ он перерос.

    – Что сказал отец, когда ты сообщил, что готов играть за Грузию?

    – Он обрадовался, с детства хотел, чтобы я играл за эту страну. Сейчас сложилось так, что, возможно, я смогу выступать за сборную Грузии. Во всяком случае надеюсь на это. Но, опять же, буду стараться и доказывать на тренировках и в играх, что у меня есть все необходимые качества.

    • 23-летний хавбек в этом сезоне сыграл за «Локомотив» 14 матчей, забил 1 гол.
    • Ранее Марадишвили выступал за молодежную сборную России.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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