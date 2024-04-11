В «Пари НН» рассказали об операции и реабилитации Марадишвили, порвавшего крестообразные связки

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что полузащитник Константин Марадишвили 11 апреля перенесeт операцию в Германии. В матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4) хавбек получил разрыв крестообразной связки колена.

– Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернется, если все пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

– Повлияет ли травма на арендное соглашение с «Локомотивом»?

– Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет – восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой.