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    • В «Пари НН» рассказали об операции и реабилитации Марадишвили, порвавшего крестообразные связки

    В «Пари НН» рассказали об операции и реабилитации Марадишвили, порвавшего крестообразные связки

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что полузащитник Константин Марадишвили 11 апреля перенесeт операцию в Германии. В матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4) хавбек получил разрыв крестообразной связки колена.

    – Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернется, если все пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

    – Повлияет ли травма на арендное соглашение с «Локомотивом»?

    – Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет – восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой.

    • Марадишвили перешел в «Пари НН» из «Локомотива» на правах аренды в декабре прошлого года.
    • За нижегородскую команду 24‑летний хавбек провел три матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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