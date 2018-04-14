Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макс Кларк - статистика

Завершил карьеру
19 января 1996 (30)
#24 | Защитник
180 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
25
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Халл Сити
0 : 1
14.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Халл Сити
4 : 0
07.04.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
03.04.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
0 : 0
31.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.03.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
13.03.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
4 : 3
10.03.2018
Норвич Сити
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Халл Сити
1 : 2
06.03.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
1 : 1
27.02.2018
Барнсли
1' - 90'
48'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
1 : 0
23.02.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
3 : 1
20.02.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
10.02.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
2 : 1
03.02.2018
Халл Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
30.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
1 : 0
20.01.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 0
13.01.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Болтон
1 : 0
01.01.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Халл Сити
2 : 2
30.12.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 0
26.12.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
1 : 0
16.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
3 : 2
09.12.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
02.12.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Халл Сити
2 : 3
25.11.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
0 : 0
21.11.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Халл Сити
2 : 2
18.11.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
04.11.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Халл Сити
1 : 3
31.10.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 3
28.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Барнсли
0 : 1
21.10.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
1 : 1
14.10.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
6 : 1
30.09.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 2
26.09.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 1
23.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
16.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Дерби Каунти
5 : 0
08.09.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
4 : 0
25.08.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.08.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
2 : 3
15.08.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.08.2017
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
5
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+