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    Макс Кларк - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Макс
    Фамилия Кларк
    Команда Халл Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 25 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    07.04.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.04.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    31.03.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    17.03.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.03.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.03.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:3 Норвич Сити (Норвич)
    86'
    06.03.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    27.02.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    48'
    23.02.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.02.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.02.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.02.2018 1' -90' Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    90'
    30.01.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Лидс (Лидс)
    20.01.2018 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.01.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Рединг (Рединг)
    01.01.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    26.12.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    23.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.12.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    09.12.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    02.12.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    25.11.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.11.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.11.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.11.2017 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 4:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    31.10.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.10.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    74'
    21.10.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.10.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.09.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    26.09.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Престон (Престон)
    23.09.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.09.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    13.09.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    08.09.2017 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 5:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    25.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.08.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    12.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.08.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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