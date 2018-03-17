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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 17 марта 2018
Бирмингем Сити
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
12'
Хота
48'
Ч. Адамс
59'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
ГОЛ! 3:0!
Хота
59'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
М. Колен
48'
ГОЛ! 1:0!
Хота
Пас отдал
Ч. Адамс
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-4-1-1
13
Стокдейл
2
Колен
6
Дин
5
Моррисон
19
Магома
8
Гарднер
34
Адамс
8
Кифтенбельд
24
Хота
10
Юткевич
4-3-1-2
1
МакГрегор
34
Эйна
20
Доусон
3
Мазух
24
Кларк
7
Хенриксен
7
Ларссон
36
Ирвин
10
Уилсон
20
Боуэн
11
Эрнандес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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