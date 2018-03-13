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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Халл Сити
Ипсвич Таун - Халл Сити: обзор матча 13 марта 2018
Ипсвич Таун
13.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 3
Завершен
Халл Сити
18'
М. Хенриксен
40'
Х. Уилсон
47'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Халл Сити
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Хенриксен
Желтая карточка
Б. Целина
44'
40'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
О. Эйна
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Хенриксен
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-4-1-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
20
Картер-Викерс
12
Спенс
4
Чамберс
18
Уорд
19
Хиам
25
Глисон
16
Нидам
43
Целина
20
Сирс
4-3-1-2
1
МакГрегор
34
Эйна
6
Гектор
20
Доусон
24
Кларк
36
Ирвин
7
Хенриксен
7
Ларссон
10
Уилсон
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Халл Сити
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ипсвич Таун - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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