Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Штефан - статистика

Завершил карьеру
15 сентября 1986 (40)
#30 | Вратарь
189 см | 82 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
8
-15
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Нюрнберг
1 : 4
05.05.2012
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2 : 3
28.04.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 1
21.04.2012
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
14.04.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
4 : 1
11.04.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
2 : 2
07.04.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Нюрнберг
0 : 1
31.03.2012
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 0
25.03.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
1 : 3
17.03.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 1
10.03.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
18.02.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0 : 0
12.02.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0 : 2
03.02.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.01.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
2 : 0
21.01.2012
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
0 : 3
17.12.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.12.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
2 : 0
04.12.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.11.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4 : 0
19.11.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
05.11.2011
Фрайбург
46' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
4 : 0
29.10.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Нюрнберг
2 : 2
22.10.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
15.10.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
3 : 3
01.10.2011
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 0
24.09.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1 : 1
17.09.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
11.09.2011
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1 : 0
27.08.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
20.08.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
77
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+