Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 10 марта 2012
Майнц
10.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
2'
Н. Мюллер
22'
М. Зидан
64'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
Вторая желтая
А. Салаи
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ю. Полански
Замена
Р. Мак
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
Н. Новески
️️️️
Р. Забавник
Замена
К. Айглер
️️️️
Т. Чендлер
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
Желтая карточка
Р. Шефер
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Замена
Д. Дидави
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
А. Глоушек
ГОЛ! 2:0!
М. Зидан
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Х. Балич
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-4-3
28
Веткло
8
Забавник
27
Кирхгофф
4
Новески
33
Калиджиури
19
Сото
8
Полански
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
11
Салаи
4-5-1
1
Шефер
22
Чендлер
14
Глоушек
5
Марох
2
Вольшайд
5
Балич
35
Эссвайн
8
Фойлнер
3
Симонс
13
Хегелер
10
Буньяку
8
Полански
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Полански
10
Зидан
23
Иваншиц
23
Иваншиц
10
Зидан
13
Хегелер
10
Дидави
10
Дидави
13
Хегелер
5
Балич
21
Мак
21
Мак
5
Балич
22
Чендлер
8
Айглер
8
Айглер
22
Чендлер
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Нюрнберг
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+