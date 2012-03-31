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Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 31 марта 2012
Нюрнберг
31.03.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
69'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
+3
Желтая карточка
А. Роббен
Желтая карточка
Й. Хегелер
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
Замена
А. Буньяку
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Замена
А. Коэн
️️️️
Х. Балич
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Праньич
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
А. Тимощук
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Глоушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛАЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПАЗ
32
Даниэль Праньич
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шефер
2
Вольшайд
14
Глоушек
5
Марох
22
Пинола
22
Чендлер
8
Фойлнер
3
Симонс
5
Балич
10
Дидави
17
Пекхарт
2-2-2-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
26
Контенто
8
Кроос
44
Тимощук
10
Роббен
32
Праньич
13
Мюллер
27
Гомес
5
Балич
36
Коэн
36
Коэн
5
Балич
14
Глоушек
21
Мак
21
Мак
14
Глоушек
10
Дидави
10
Буньяку
10
Буньяку
10
Дидави
32
Праньич
7
Рибери
7
Рибери
32
Праньич
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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