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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Байер
Нюрнберг - Байер: обзор матча 05 мая 2012
Нюрнберг
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Байер
58'
Р. Мак
8'
Ш. Кисслинг
32'
Ш. Кисслинг
77'
А. Шюррле
89'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Байер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:4!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
М. Фридрих
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Т. Симонс
ГОЛ! 1:3!
А. Шюррле
Пас отдал
Ш. Райнарц
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Балич
ГОЛ! 1:2!
Р. Мак
Пас отдал
А. Буньяку
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Баллак
Замена
А. Буньяку
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 0:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Ш. Райнарц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Бернд Лено
ВР
14
Ведран Чорлука
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
3-4-2-1
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
4
Нильссон
8
Фойлнер
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
21
Мак
10
Дидави
17
Пекхарт
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
8
Кастро
21
Топрак
8
Бендер
14
Чорлука
13
Баллак
6
Рольфес
20
Шюррле
11
Кисслинг
3
Симонс
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
3
Симонс
5
Балич
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Балич
8
Франтц
10
Буньяку
10
Буньяку
8
Франтц
8
Бендер
31
Кор
31
Кор
8
Бендер
13
Баллак
10
Барнетта
10
Барнетта
13
Баллак
20
Шюррле
9
Дердийок
9
Дердийок
20
Шюррле
Остались в запасе
Нюрнберг
Байер
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Нюрнберг - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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