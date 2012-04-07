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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 07 апреля 2012
Фрайбург
07.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
53'
Д. Калиджиури (П)
79'
С. Макиади
8'
Д. Дидави
45+2'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
Замена
А. Буньяку
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Т. Пекхарт
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 2:2!
С. Макиади
Желтая карточка
О. Сорг
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Д. Марох
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Калиджиури
Желтая карточка
П. Нильссон
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Геде
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Пекхарт
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
Й. Флум
️️️️
Р. Шустер
Желтая карточка
С. Макиади
13'
Желтая карточка
М. Фойлнер
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Робин Шустер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
3-2-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
5
Шустер
23
Муйджа
31
Геде
16
Макиади
9
Фрайс
20
Калиджиури
4-3-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
5
Марох
4
Нильссон
22
Пинола
8
Фойлнер
3
Симонс
5
Балич
10
Дидави
21
Мак
17
Пекхарт
5
Шустер
23
Флум
23
Флум
5
Шустер
31
Геде
27
Райзингер
27
Райзингер
31
Геде
20
Калиджиури
18
Сантини
18
Сантини
20
Калиджиури
17
Пекхарт
13
Хегелер
13
Хегелер
17
Пекхарт
10
Дидави
36
Коэн
36
Коэн
10
Дидави
21
Мак
10
Буньяку
10
Буньяку
21
Мак
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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