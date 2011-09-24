Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 24 сентября 2011
Боруссия М
24.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
76'
Ф. Дамс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Т. Маркс
Замена
А. Буньяку
️️️️
А. Эссвайн
Замена
К. Айглер
️️️️
Й. Хегелер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дамс
Желтая карточка
Т. Клозе
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ханке
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Мендлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
24
Янчке
4
Данте
33
Нойштедтер
18
Аранго
14
Маркс
18
Ройс
9
Ханке
9
Де Камарго
4-4-1-1
30
Штефан
22
Чендлер
2
Вольшайд
5
Клозе
22
Пинола
35
Эссвайн
13
Хегелер
3
Симонс
8
Фойлнер
11
Мендлер
17
Пекхарт
14
Маркс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Маркс
9
Ханке
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Ханке
11
Мендлер
36
Коэн
36
Коэн
11
Мендлер
35
Эссвайн
10
Буньяку
10
Буньяку
35
Эссвайн
13
Хегелер
8
Айглер
8
Айглер
13
Хегелер
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Нюрнберг
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+