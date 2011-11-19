Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Нюрнберг
Шальке-04 - Нюрнберг: обзор матча 19 ноября 2011
Шальке-04
19.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Нюрнберг
13'
К. Хунтелаар
39'
Рауль
66'
К. Хунтелаар
84'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Нюрнберг
Желтая карточка
М. Франтц
Желтая карточка
Р. Мак
ГОЛ! 4:0!
Л. Холтби
Пас отдал
Рауль
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
А. Коэн
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
Замена
Р. Мак
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
А. Баумйоханн
Желтая карточка
А. Баумйоханн
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
4-3-1-2
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
2
Учида
5
Баумйоханн
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-4-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
5
Клозе
2
Вольшайд
21
Платтенхардт
13
Хегелер
35
Эссвайн
3
Симонс
8
Франтц
10
Дидави
8
Айглер
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
13
Хегелер
36
Коэн
36
Коэн
13
Хегелер
10
Дидави
21
Мак
21
Мак
10
Дидави
Остались в запасе
Шальке-04
Нюрнберг
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Шальке-04 - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Нюрнберг
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+