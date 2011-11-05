Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 05 ноября 2011
Нюрнберг
05.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
32'
М. Франтц
34'
Я. Розенталь
90+3'
П. Сиссе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Сиссе
Желтая карточка
А. Штефан
+1
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Франтц
Замена
Й. Хегелер
️️️️
М. Фойлнер
Желтая карточка
А. Эссвайн
Замена
Б. Ферати
️️️️
А. Хинкель
Желтая карточка
А. Хинкель
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Замена
А. Штефан
️️️️
Р. Шефер
ГОЛ! 1:1!
Я. Розенталь
Пас отдал
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
М. Франтц
Пас отдал
Т. Пекхарт
Желтая карточка
Х. Пинола
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
5
Клозе
22
Чендлер
35
Эссвайн
3
Симонс
8
Фойлнер
8
Франтц
8
Айглер
17
Пекхарт
4-4-1-1
1
Бауманн
20
Хинкель
4
Барт
11
Крмас
11
Баcтианс
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
14
Путило
10
Розенталь
61
Сиссе
1
Шефер
30
Штефан
30
Штефан
1
Шефер
8
Фойлнер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Фойлнер
8
Франтц
10
Дидави
10
Дидави
8
Франтц
20
Хинкель
28
Ферати
28
Ферати
20
Хинкель
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+