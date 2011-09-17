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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вердер
Нюрнберг - Вердер: обзор матча 17 сентября 2011
Нюрнберг
17.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
62'
Ф. Вольшайд
24'
М. Экичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вердер
Желтая карточка
А. Игньевски
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Налдо
️️️️
М. Экичи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
М. Фойлнер
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Мендлер
Замена
А. Буньяку
️️️️
Х. Пинола
Желтая карточка
К. Айглер
ГОЛ! 0:1!
М. Экичи
Пас отдал
К. Писарро
18'
Замена
С. Милиц
️️️️
М. Арнаутович
17'
Красная карточка
Т. Визе
Замена
Л. Шмитц
️️️️
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Тим Визе
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
11
Весли
АП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-4-1-1
30
Штефан
22
Пинола
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Чендлер
13
Хегелер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
3
Симонс
11
Мендлер
8
Айглер
3-2-3-2
1
Визе
19
Папастатопулос
31
Вольф
4
Предль
8
Фритц
22
Игньевски
44
Баргфреде
11
Экичи
14
Хант
14
Писарро
7
Арнаутович
35
Эссвайн
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
35
Эссвайн
11
Мендлер
21
Мак
21
Мак
11
Мендлер
22
Пинола
10
Буньяку
10
Буньяку
22
Пинола
7
Арнаутович
1
Милиц
1
Милиц
7
Арнаутович
19
Папастатопулос
26
Шмитц
26
Шмитц
19
Папастатопулос
11
Экичи
27
Налдо
27
Налдо
11
Экичи
Остались в запасе
Нюрнберг
Вердер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
11
Весли
АП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
11
Весли
АП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Нюрнберг - Вердер
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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