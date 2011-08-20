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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д - Нюрнберг: обзор матча 20 августа 2011
Боруссия Д
20.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
50'
Р. Левандовски
80'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Нюрнберг
Замена
С. Кель
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 2:0!
К. Гросскройц
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Коэн
Замена
М. Мендлер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
М. Фойлнер
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
Х. Пинола
Желтая карточка
Й. Хегелер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
4-4-2
33
Раковски
22
Чендлер
2
Вольшайд
5
Клозе
22
Пинола
13
Хегелер
8
Фойлнер
3
Симонс
36
Коэн
8
Айглер
17
Пекхарт
9
Левандовски
14
Перишич
14
Перишич
9
Левандовски
27
Гетце
5
Кель
5
Кель
27
Гетце
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
8
Фойлнер
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
8
Фойлнер
13
Хегелер
11
Мендлер
11
Мендлер
13
Хегелер
36
Коэн
21
Мак
21
Мак
36
Коэн
Остались в запасе
Боруссия Д
Нюрнберг
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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