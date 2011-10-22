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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 22 октября 2011
Нюрнберг
22.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
9'
Т. Симонс
70'
Ф. Вольшайд
60'
З. Кузманович (П)
84'
Ф. Хавьер Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
Замена
У. Камавуака
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
М. Харник
ГОЛ! 2:2!
Ф. Хавьер Родригес
Замена
К. Хемлин
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
С. Ульрайх
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вольшайд
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Р. Мак
Желтая карточка
Т. Симонс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Кузманович
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Замена
Д. Марох
️️️️
Т. Клозе
ГОЛ! 1:0!
Т. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
4-4-1-1
30
Штефан
21
Платтенхардт
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Чендлер
13
Хегелер
3
Симонс
36
Коэн
35
Эссвайн
21
Мак
17
Пекхарт
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
35
Таски
15
Бока
15
Хайнал
8
Кузманович
6
Квист
18
Какау
30
Оказаки
22
Харник
5
Клозе
5
Марох
5
Марох
5
Клозе
21
Мак
16
Юдт
16
Юдт
21
Мак
13
Хегелер
36
Камавуака
36
Камавуака
13
Хегелер
30
Оказаки
7
Хемлин
7
Хемлин
30
Оказаки
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Андре Вайс
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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