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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 25 марта 2012
Штутгарт
25.03.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
78'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Какау
Замена
М. Ба
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
Х. Балич
Желтая карточка
Д. Марох
ГОЛ! 1:0!
Какау
Пас отдал
Т. Хайнал
Замена
А. Буньяку
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Д. Дидави
Замена
К. Гентнер
️️️️
В. Квист
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛАЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Артур Бока
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
2-3-2-2-1
26
Ульрайх
3
Родригес
5
Нидермайер
2
Сакаи
6
Квист
15
Бока
8
Кузманович
15
Хайнал
20
Шибер
22
Харник
18
Какау
3-2-4-1
1
Шефер
5
Марох
2
Вольшайд
14
Глоушек
22
Чендлер
22
Пинола
3
Симонс
35
Эссвайн
5
Балич
8
Фойлнер
10
Дидави
15
Хайнал
13
Ба
13
Ба
15
Хайнал
6
Квист
4
Гентнер
4
Гентнер
6
Квист
18
Какау
10
Гебхарт
10
Гебхарт
18
Какау
10
Дидави
13
Хегелер
13
Хегелер
10
Дидави
5
Балич
17
Пекхарт
17
Пекхарт
5
Балич
35
Эссвайн
10
Буньяку
10
Буньяку
35
Эссвайн
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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