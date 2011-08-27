Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Аугсбург
Нюрнберг - Аугсбург: обзор матча 27 августа 2011
Нюрнберг
27.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
76'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Аугсбург
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Замена
Д. Марох
️️️️
Ю. Вайссмайер
Желтая карточка
А. Коэн
Замена
Э. Капллани
️️️️
Д. Байер
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Х. Хосогаи
ГОЛ! 1:0!
А. Эссвайн
Замена
М. Мендлер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
А. Гогиа
️️️️
М. Ндженг
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Пекхарт
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Желтая карточка
П. Раковски
Желтая карточка
Т. Пекхарт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
4-3-3
33
Раковски
22
Пинола
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Чендлер
13
Хегелер
36
Коэн
3
Симонс
17
Пекхарт
8
Айглер
10
Вайссмайер
4-5-1
1
Йенцш
6
Де Рек
3
Санко
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
23
Синкала
8
Давидс
10
Байер
8
Ндженг
13
Мельдерс
13
Хегелер
11
Мендлер
11
Мендлер
13
Хегелер
10
Вайссмайер
5
Марох
5
Марох
10
Вайссмайер
17
Пекхарт
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Пекхарт
8
Ндженг
3
Гогиа
3
Гогиа
8
Ндженг
21
Хосогаи
5
Райнхардт
5
Райнхардт
21
Хосогаи
10
Байер
9
Капллани
9
Капллани
10
Байер
Остались в запасе
Нюрнберг
Аугсбург
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
6
Уве Мерле
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
6
Уве Мерле
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Нюрнберг - Аугсбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+