Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 01 октября 2011
Нюрнберг
01.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Майнц
5'
М. Фойлнер
20'
Р. Мак
82'
Т. Пекхарт
32'
Н. Бунгерт
45+1'
Э. Чупо-Мотинг
52'
А. Иваншиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ! 3:3!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Р. Мак
Замена
М. Калиджиури
️️️️
М. Риссе
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Буньяку
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
Т. Клозе
ГОЛ! 2:3!
А. Иваншиц
Пас отдал
М. Риссе
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Н. Новески
Замена
У. Камавуака
️️️️
М. Фойлнер
ГОЛ! 2:1!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
М. Фойлнер
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Фойлнер
Пас отдал
Т. Пекхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-3-1-2
30
Штефан
22
Пинола
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Чендлер
8
Фойлнер
36
Коэн
3
Симонс
21
Мак
17
Пекхарт
10
Буньяку
3-3-3-1
33
Мюллер
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
30
Фатхи
3
Поспех
14
Баумгартлингер
4
Новески
31
Риссе
9
Мюллер
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Буньяку
36
Коэн
8
Франтц
8
Франтц
36
Коэн
8
Фойлнер
36
Камавуака
36
Камавуака
8
Фойлнер
31
Риссе
33
Калиджиури
33
Калиджиури
31
Риссе
9
Мюллер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
9
Мюллер
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+