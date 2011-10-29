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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Нюрнберг
Бавария - Нюрнберг: обзор матча 29 октября 2011
Бавария
29.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Нюрнберг
3'
М. Гомес
17'
Б. Швайнштайгер
36'
Ф. Рибери
67'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Нюрнберг
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Л. Густаво
️️️️
Т. Кроос
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Д. Алаба
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
А. Коэн
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ю. Юдт
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ю. Юдт
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Гомес
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЛП
3
Тимми Симонс
(К)
ОП
36
Альмог Коэн
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Нюрнберг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
13
Рафинья
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
7
Рибери
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-3-1
30
Штефан
22
Чендлер
2
Вольшайд
5
Клозе
16
Юдт
3
Симонс
21
Платтенхардт
36
Коэн
36
Камавуака
35
Эссвайн
17
Пекхарт
31
Швайнштайгер
5
Алаба
5
Алаба
31
Швайнштайгер
8
Кроос
14
Густаво
14
Густаво
8
Кроос
13
Мюллер
40
Олич
40
Олич
13
Мюллер
36
Коэн
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
36
Коэн
16
Юдт
13
Хегелер
13
Хегелер
16
Юдт
35
Эссвайн
8
Франтц
8
Франтц
35
Эссвайн
Остались в запасе
Бавария
Нюрнберг
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Нюрнберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
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