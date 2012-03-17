Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Вольфсбург
Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча 17 марта 2012
Нюрнберг
17.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
9'
Д. Дидави
15'
М. Манджукич
24'
П. Хельмес
53'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Вольфсбург
Замена
Р. Юнссон
️️️️
П. Хельмес
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
Замена
К. Айглер
️️️️
Т. Чендлер
Замена
П. Ирачек
️️️️
К. Треш
ГОЛ! 1:3!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
А. Буньяку
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
П. Хельмес
Замена
П. Нильссон
️️️️
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 1:2!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Шефер
ГОЛ! 1:0!
Д. Дидави
Пас отдал
А. Эссвайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
4
Марсель Шефер
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
7
Жозуэ
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
5
Марох
2
Вольшайд
14
Глоушек
22
Чендлер
3
Симонс
8
Фойлнер
5
Балич
35
Эссвайн
10
Дидави
17
Пекхарт
3-2-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
33
Лопес
23
Русс
28
Треш
13
Родригес
7
Жозуэ
8
Полак
4
Шефер
9
Манджукич
10
Хельмес
2
Вольшайд
4
Нильссон
4
Нильссон
2
Вольшайд
22
Чендлер
8
Айглер
8
Айглер
22
Чендлер
5
Балич
10
Буньяку
10
Буньяку
5
Балич
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
10
Хельмес
10
Юнссон
10
Юнссон
10
Хельмес
28
Треш
8
Ирачек
8
Ирачек
28
Треш
Остались в запасе
Нюрнберг
Вольфсбург
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Нюрнберг - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+