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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 17 декабря 2011
Байер
17.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Нюрнберг
8'
Д. Дидави
22'
Й. Хегелер
73'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Пекхарт
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Р. Мак
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 0:3!
Т. Пекхарт
Пас отдал
М. Платтенхардт
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
С. Рольфес
Замена
Б. Очипка
️️️️
М. Кадлец
ГОЛ! 0:2!
Й. Хегелер
Пас отдал
М. Платтенхардт
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
К. Айглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4-5-1
1
Лено
3
Кадлец
2
Фридрих
5
Швааб
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
13
Баллак
6
Рольфес
33
Сэм
9
Дердийок
3-4-1-2
1
Шефер
2
Вольшайд
5
Марох
21
Платтенхардт
3
Симонс
36
Коэн
8
Фойлнер
13
Хегелер
10
Дидави
17
Пекхарт
8
Айглер
3
Кадлец
5
Очипка
5
Очипка
3
Кадлец
6
Рольфес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
6
Рольфес
13
Хегелер
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
13
Хегелер
17
Пекхарт
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Пекхарт
10
Дидави
21
Мак
21
Мак
10
Дидави
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
1
Давид Йеллделл
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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