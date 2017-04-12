Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лукаш Пищек - статьи

    #26 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Пищек
    Состав Без клуба
    Родной город Чеховице-Дзедзице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    • Читайте нас: 
    11