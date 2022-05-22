Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фуад Чафик - статистика

Завершил карьеру
16 октября 1986 (39)
#26 | Защитник
183 см
Марокко
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
24
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
22.05.2022
Лозанна-Спорт
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
19.05.2022
Сьон
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
08.05.2022
Базель
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Люцерн
3 : 0
01.05.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.04.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
18.04.2022
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Янг Бойз
2 : 2
09.04.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
03.04.2022
Серветт
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Лугано
3 : 1
20.03.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
13.03.2022
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
05.03.2022
Цюрих
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
1 : 0
02.03.2022
Лозанна-Спорт
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
27.02.2022
Люцерн
1' - 55'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Базель
3 : 0
19.02.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
12.02.2022
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 0
05.02.2022
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
1 : 5
30.01.2022
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Сьон
2 : 0
19.12.2021
Лозанна-Спорт
1' - 85'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
11.12.2021
Цюрих
1' - 59'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
1 : 1
05.12.2021
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
0 : 3
28.11.2021
Серветт
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
21.11.2021
Лозанна-Спорт
1' - 90'
29'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
07.11.2021
Лугано
1' - 90'
44'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
31.10.2021
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.10.2021
Грассхоппер
1' - 54'
23'
54'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
2 : 0
02.10.2021
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 1
25.09.2021
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
1 : 6
22.09.2021
Янг Бойз
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
12.09.2021
Сьон
1' - 90'
45'
82'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+