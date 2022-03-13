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    Фуад Чафик - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Фуад
    Фамилия Чафик
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лозанна-Спорт 24 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -46' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 4:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    19.05.2022 78' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:2 Сьон (Сьон)
    08.05.2022 68' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:0 Базель (Базель)
    01.05.2022 Был в запасе Люцерн (Люцерн) 3:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    24.04.2022 Был в запасе Грассхоппер (Цюрих) 3:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    18.04.2022 81' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 4:1 Лугано (Лугано)
    09.04.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 2:2 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    03.04.2022 89' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 4:1 Серветт (Женева)
    20.03.2022 Был в запасе Лугано (Лугано) 3:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    13.03.2022 Был в запасе Лозанна-Спорт (Лозанна) 2:2 Янг Бойз (Берн)
    05.03.2022 46' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:2 Цюрих (Цюрих)
    02.03.2022 61' -90' Сьон (Сьон) 1:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    27.02.2022 1' -55' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:2 Люцерн (Люцерн)
    19.02.2022 1' -90' Базель (Базель) 3:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    12.02.2022 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:2 Грассхоппер (Цюрих)
    05.02.2022 1' -90' Серветт (Женева) 1:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    30.01.2022 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:5 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    19.12.2021 1' -85' Сьон (Сьон) 2:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    11.12.2021 1' -59' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:3 Цюрих (Цюрих)
    05.12.2021 1' -90' Базель (Базель) 1:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    28.11.2021 1' -79' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:3 Серветт (Женева)
    21.11.2021 1' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 0:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    29'
    07.11.2021 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:2 Лугано (Лугано)
    44'
    31.10.2021 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    17.10.2021 1' -54' Лозанна-Спорт (Лозанна) 3:1 Грассхоппер (Цюрих)
    23' 54'
    02.10.2021 1' -90' Лугано (Лугано) 2:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    25.09.2021 1' -90' Серветт (Женева) 1:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    22.09.2021 63' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:6 Янг Бойз (Берн)
    12.09.2021 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Сьон (Сьон)
    45' 82'
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