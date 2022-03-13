Фуад Чафик - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Чафик
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Чафик
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|24
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -46'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|4:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|19.05.2022
|78' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:2
|Сьон (Сьон)
|08.05.2022
|68' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:0
|Базель (Базель)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Люцерн (Люцерн)
|3:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|3:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|18.04.2022
|81' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|4:1
|Лугано (Лугано)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|2:2
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|03.04.2022
|89' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|4:1
|Серветт (Женева)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|3:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|2:2
|Янг Бойз (Берн)
|05.03.2022
|46' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)
|02.03.2022
|61' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|27.02.2022
|1' -55'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)
|19.02.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|12.02.2022
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:2
|Грассхоппер (Цюрих)
|05.02.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|30.01.2022
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:5
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|19.12.2021
|1' -85'
|Сьон (Сьон)
|2:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|11.12.2021
|1' -59'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Цюрих (Цюрих)
|05.12.2021
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|28.11.2021
|1' -79'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|Серветт (Женева)
|21.11.2021
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|0:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|29'
|07.11.2021
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:2
|Лугано (Лугано)
|44'
|31.10.2021
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|17.10.2021
|1' -54'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|3:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|23' 54'
|02.10.2021
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|25.09.2021
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|22.09.2021
|63' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:6
|Янг Бойз (Берн)
|12.09.2021
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|45' 82'