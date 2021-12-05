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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Лозанна-Спорт
Базель - Лозанна-Спорт: обзор матча 05 декабря 2021
Базель
05.12.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
90+5'
П. Касами
90+1'
С. Кукурузович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лозанна-Спорт
90'
+5
Желтая карточка
Д. Мори
ГОЛ! 1:1!
П. Касами
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Саншеш
Желтая карточка
Р. Петретта
90'
+4
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Кукурузович
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
90'
85'
Желтая карточка
С. Кукурузович
Замена
В. Штокер
️️️️
Э. Жегрова
80'
Желтая карточка
Т. Тавареш
79'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
С. Лопес
79'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Т. Джака
77'
77'
Замена
Г. Барес
️️️️
Ж. Н'Гессан
68'
Замена
M. George
️️️️
Г. Койялипу
63'
Замена
Х. Маю
️️️️
T. Coyle
Замена
Д. Ндой
️️️️
Л. Миллар
63'
56'
Желтая карточка
S. Grippo
Желтая карточка
Ф. Фрай
56'
Пенальти не реализован!
А. Кабрал
54'
34'
Желтая карточка
Ж. Н'Гессан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Лозанна-Спорт
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
3-3-3-1
13
Линднер
18
Петретта
3
Пельмар
18
Лопес
20
Фрай
23
Касами
34
Джака
17
Миллар
20
Паласиос
11
Жегрова
19
Кабрал
2-2-5
26
Чафик
5
Коне
10
Койялипу
79
Н'Гессан
11
Амдуни
2
51
Хушич
7
Кукурузович
11
18
Лопес
15
Тавареш
15
Тавареш
18
Лопес
11
Жегрова
14
Штокер
14
Штокер
11
Жегрова
17
Миллар
14
Ндой
14
Ндой
17
Миллар
34
Джака
11
Фернандеш
11
Фернандеш
34
Джака
11
14
Маю
14
Маю
11
79
Н'Гессан
15
Барес
15
Барес
79
Н'Гессан
10
Койялипу
9
9
10
Койялипу
Остались в запасе
Базель
Лозанна-Спорт
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Остались в запасе
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Лозанна-Спорт
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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