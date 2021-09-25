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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Лозанна-Спорт
Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 25 сентября 2021
Серветт
25.09.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
32'
М. Стеванович
44'
С. Кукурузович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
90'
Замена
E. Monteiro
️️️️
S. Grippo
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
83'
81'
Замена
T. Coyle
️️️️
К. Пуэртас
Замена
А. Антунес
️️️️
Р. Роделен
73'
Замена
А. Шалк
️️️️
К. Имери
73'
54'
Желтая карточка
К. Соу
46'
Замена
Х. Маю
️️️️
Ж. Н'Гессан
Желтая карточка
В. Сассо
45'
+1
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кукурузович
Желтая карточка
Б. Кеспедес
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Стеванович
Пас отдал
Т. Валь
32'
Желтая карточка
Т. Валь
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Лозанна-Спорт
10
Годюэн Койялипу
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
30
Имери
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
23
Роделен
99
Кюи
2-1-5
26
Чафик
71
Соу
79
Н'Гессан
17
11
Амдуни
25
Сузуки
21
Пуэртас
7
Кукурузович
30
Имери
8
Шалк
8
Шалк
30
Имери
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
23
Роделен
8
Антунес
8
Антунес
23
Роделен
79
Н'Гессан
14
Маю
14
Маю
79
Н'Гессан
2
6
6
2
21
Пуэртас
11
11
21
Пуэртас
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Остались в запасе
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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