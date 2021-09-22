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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Янг Бойз
Лозанна-Спорт - Янг Бойз: обзор матча 22 сентября 2021
Лозанна-Спорт
22.09.2021, среда, 19:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
1 : 6
Завершен
Янг Бойз
90'
З. Амдуни
27'
У. Гарсия
31'
М. Элиа
47'
К. Фасснахт
62'
Джордан
85'
К. Фасснахт
88'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Янг Бойз
ГОЛ! 1:6!
З. Амдуни
Пас отдал
Г. Барес
90'
88'
ГОЛ! 0:6!
В. Канга
Пас отдал
В. Сьерро
85'
ГОЛ! 0:5!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Мамбимби
Желтая карточка
А. Зохури
75'
Замена
Г. Барес
️️️️
С. Кукурузович
70'
68'
Желтая карточка
В. Сьерро
67'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
67'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
Замена
Ф. Чафик
️️️️
M. Tsoungui
63'
63'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Джордан
63'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
63'
Замена
В. Канга
️️️️
М. Нгамале
62'
ГОЛ! 0:4!
Джордан
Пас отдал
М. Нгамале
Желтая карточка
К. Соу
54'
52'
Желтая карточка
М. Камара
47'
ГОЛ! 0:3!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Элиа
Замена
З. Амдуни
️️️️
M. George
46'
Замена
T. Coyle
️️️️
Х. Маю
46'
Желтая карточка
Ж. Н'Гессан
38'
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Элиа
Пас отдал
М. Эбишер
27'
ГОЛ! 0:1!
У. Гарсия
Пас отдал
С. Хефти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
63
Армель Зохури
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
1-2-5
71
Соу
14
Маю
79
Н'Гессан
7
Кукурузович
9
15
21
Пуэртас
51
Хушич
3-1-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
30
Лаупер
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
15
26
Чафик
26
Чафик
15
9
11
Амдуни
11
Амдуни
9
14
Маю
11
11
14
Маю
7
Кукурузович
15
Барес
15
Барес
7
Кукурузович
13
Нгамале
9
Канга
9
Канга
13
Нгамале
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
9
Джордан
10
Мамбимби
10
Мамбимби
9
Джордан
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
10
Годюэн Койялипу
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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