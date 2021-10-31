Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Люцерн
Лозанна-Спорт - Люцерн: обзор матча 31 октября 2021
Лозанна-Спорт
31.10.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
13'
С. Кукурузович
76'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Люцерн
83'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Эмини
83'
Замена
S. Grether
️️️️
Й. Верманн
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
E. Monteiro
80'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Х. Маю
80'
Желтая карточка
S. Grippo
79'
79'
Желтая карточка
Y. Alounga
Желтая карточка
E. Monteiro
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Угринич
67'
Замена
В. Тасар
️️️️
К. Гентнер
64'
Замена
Y. Alounga
️️️️
С. Кампо
64'
Замена
Д. Соргич
️️️️
И. Ндиайе
52'
Желтая карточка
Л. Эмини
43'
Желтая карточка
Ф. Угринич
ГОЛ! 1:0!
С. Кукурузович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
15
Марко Бюрх
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
1-1-5
26
Чафик
14
Маю
7
Кукурузович
11
11
17
51
Хушич
3-4-4
24
Сидлер
28
15
Бюрх
10
Эмини
4
Гентнер
10
Кампо
10
Шульц
23
Угринич
59
Верманн
90
7
Ндиайе
6
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
6
14
Маю
10
Саншеш
10
Саншеш
14
Маю
59
Верманн
17
17
59
Верманн
10
Эмини
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Эмини
4
Гентнер
27
Тасар
27
Тасар
4
Гентнер
10
Кампо
22
22
10
Кампо
7
Ндиайе
39
Соргич
39
Соргич
7
Ндиайе
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Люцерн
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
90
Мелвин Мастил
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лозанна-Спорт - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Люцерн
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+