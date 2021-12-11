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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Цюрих
Лозанна-Спорт - Цюрих: обзор матча 11 декабря 2021
Лозанна-Спорт
11.12.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Цюрих
77'
T. Coyle
12'
В. Гнонто
33'
В. Гнонто
56'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Цюрих
88'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
82'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
Замена
А. Саншеш
️️️️
С. Кукурузович
79'
Замена
Ж. Н'Гессан
️️️️
Х. Маю
79'
ГОЛ! 1:3!
T. Coyle
Пас отдал
Х. Маю
77'
68'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Маркезано
68'
Замена
Т. Айегун
️️️️
В. Гнонто
68'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
А. Зохури
️️️️
Т. Сузуки
59'
Замена
T. Coyle
️️️️
Ф. Чафик
59'
Желтая карточка
S. Grippo
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Маркезано
Желтая карточка
Т. Сузуки
55'
53'
Желтая карточка
Б. Красники
47'
Желтая карточка
Ф. Алити
33'
ГОЛ! 0:2!
В. Гнонто
Пас отдал
А. Герреро
Желтая карточка
Д. Мори
30'
27'
Желтая карточка
Б. Омераджич
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Гнонто
Пас отдал
Б. Красники
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
2-1-5
5
Коне
26
Чафик
14
Маю
17
11
Амдуни
25
Сузуки
7
Кукурузович
11
3-2-2-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
7
Красники
19
Маркезано
3
Герреро
29
Гнонто
28
Бораниясевич
9
Сесай
20
Думбия
14
Маю
79
Н'Гессан
79
Н'Гессан
14
Маю
25
Сузуки
63
Зохури
63
Зохури
25
Сузуки
7
Кукурузович
10
Саншеш
10
Саншеш
7
Кукурузович
26
Чафик
11
11
26
Чафик
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
29
Гнонто
15
Айегун
15
Айегун
29
Гнонто
19
Маркезано
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
19
Маркезано
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Цюрих
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
21
Блерим Джемаили
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
71
Карим Соу
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Остались в запасе
21
Блерим Джемаили
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лозанна-Спорт - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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