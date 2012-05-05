Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алтын Лала - статистика

Завершил карьеру
18 ноября 1975 (50), Тирана
#68 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Албания | Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
05.05.2012
Кайзерслаутерн
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 0
28.04.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.04.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 0
14.04.2012
Ганновер-96
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2 : 0
11.04.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.04.2012
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
2 : 1
24.03.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4 : 1
18.03.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3 : 0
11.03.2012
Ганновер-96
80' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
2 : 2
03.03.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 1
26.02.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 1
11.02.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 1
04.02.2012
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.01.2012
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0 : 0
21.01.2012
Ганновер-96
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
18.12.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 1
03.12.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
1 : 1
26.11.2011
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
4 : 1
19.11.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 2
06.11.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
2 : 1
29.10.2011
Ганновер-96
1' - 56'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.10.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
2 : 0
16.10.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
3 : 2
02.10.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0 : 0
24.09.2011
Ганновер-96
46' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
2 : 1
18.09.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
3 : 0
10.09.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
06.08.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
76
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+