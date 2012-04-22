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Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 22 апреля 2012
Ганновер-96
22.04.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
И. Сантини
️️️️
С. Фрайс
Замена
Карлитуш
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
И. Хен
️️️️
К. Геде
Замена
Э. Йендришек
️️️️
А. Путило
Желтая карточка
С. Фрайс
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
34
Константин Рауш
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
3-3-1-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
2
Погатец
24
Пандер
25
Абделлауе
24
Шмидебах
13
Штиндль
11
Конан
34
Рауш
13
Шлаудрафф
4-4-2
1
Бауманн
7
Шмид
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
9
Фрайс
14
Путило
16
Макиади
31
Геде
20
Калиджиури
10
Розенталь
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
10
Карлитуш
10
Карлитуш
13
Шлаудрафф
31
Геде
21
Хен
21
Хен
31
Геде
14
Путило
26
Йендришек
26
Йендришек
14
Путило
9
Фрайс
18
Сантини
18
Сантини
9
Фрайс
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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