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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 01 апреля 2012
Ганновер-96
01.04.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
57'
Д. Я Конан
77'
М. Диуф
78'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
К. Хагги
️️️️
М. Диуф
Замена
А. Юнес
️️️️
Т. Янчке
Замена
С. Шахед
️️️️
К. Рауш
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:1!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
Х. Аранго
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
О. Вендт
️️️️
П. Херрманн
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
Желтая карточка
Данте
ГОЛ! 1:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
24
Кристиан Пандер
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
19
Кристиан Шульц
АП
11
Дидье Я Конан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Цилер
24
Пандер
5
Эггиманн
2
Погатец
6
Черундоло
18
Пинту
34
Рауш
11
Конан
19
Шульц
13
Шлаудрафф
92
Диуф
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
24
Янчке
4
Данте
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
92
Диуф
5
Хагги
5
Хагги
92
Диуф
34
Рауш
23
Шахед
23
Шахед
34
Рауш
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
7
Херрманн
17
Вендт
17
Вендт
7
Херрманн
24
Янчке
8
Юнес
8
Юнес
24
Янчке
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
14
Маркус Миллер
ВР
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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