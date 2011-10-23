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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 23 октября 2011
Ганновер-96
23.10.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
25'
М. Абделлауе (П)
51'
К. Пандер
83'
Д. Алаба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:1!
Д. Алаба
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Д. Алаба
️️️️
Рафинья
Вторая желтая
С. Черундоло
Желтая карточка
Р. Цилер
ГОЛ! 2:0!
К. Пандер
Пас отдал
К. Рауш
Желтая карточка
М. Шмидебах
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Шульц
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
К. Шульц
Красная карточка
Д. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Абделлауе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
19
Шульц
5
Хагги
2
Погатец
6
Черундоло
24
Пандер
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
4-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
19
Шульц
34
Рауш
34
Рауш
19
Шульц
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
13
Рафинья
5
Алаба
5
Алаба
13
Рафинья
28
Бадштубер
18
Петерсен
18
Петерсен
28
Бадштубер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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