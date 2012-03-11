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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 11 марта 2012
Вердер
11.03.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
31'
К. Писарро
49'
С. Предль
56'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
Желтая карточка
А. Лала
Замена
Л. Шмитц
️️️️
З. Юнузович
Замена
А. Лала
️️️️
С. Пинту
Замена
А. Игньевски
️️️️
Т. Трибулл
Желтая карточка
Д. Ройер
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
Д. Ройер
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
А. Собич
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
ГОЛ! 3:0!
М. Розенберг
Пас отдал
К. Писарро
ГОЛ! 2:0!
С. Предль
Пас отдал
М. Экичи
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Пас отдал
М. Экичи
Замена
М. Экичи
️️️️
М. Марин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
3
Хартерц
19
Папастатопулос
4
Предль
8
Фритц
28
Трибулл
44
Баргфреде
16
Юнузович
22
Марин
9
Розенберг
14
Писарро
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
2
Погатец
34
Рауш
18
Пинту
24
Пандер
13
Штиндль
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
16
Юнузович
26
Шмитц
26
Шмитц
16
Юнузович
28
Трибулл
22
Игньевски
22
Игньевски
28
Трибулл
22
Марин
11
Экичи
11
Экичи
22
Марин
18
Пинту
68
Лала
68
Лала
18
Пинту
34
Рауш
77
Ройер
77
Ройер
34
Рауш
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
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