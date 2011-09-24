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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 24 сентября 2011
Аугсбург
24.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
Замена
Д. Ройер
️️️️
С. Пинту
Замена
Й. Де Рек
️️️️
Л. Давидс
Замена
К. Шульц
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
А. Гогиа
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Беллингаузен
Желтая карточка
А. Лала
Желтая карточка
Э. Погатец
Замена
А. Гогиа
️️️️
Н. Рафаэль
Замена
А. Лала
️️️️
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
29
Мориц Небель
ЦП
31
Марко Тиеде
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
4-4-2
1
Йенцш
21
Хосогаи
6
Мерле
3
Санко
71
Де Йонг
11
Беллингаузен
8
Давидс
10
Байер
24
Бринкманн
13
Мельдерс
11
Рафаэль
3-4-1-2
20
Цилер
23
Шахед
2
Погатец
5
Хагги
24
Пандер
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
8
Давидс
6
Де Рек
6
Де Рек
8
Давидс
11
Рафаэль
3
Гогиа
3
Гогиа
11
Рафаэль
11
Беллингаузен
17
Вернер
17
Вернер
11
Беллингаузен
13
Шлаудрафф
19
Шульц
19
Шульц
13
Шлаудрафф
34
Рауш
68
Лала
68
Лала
34
Рауш
18
Пинту
77
Ройер
77
Ройер
18
Пинту
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
29
Мориц Небель
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
31
Марко Тиеде
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
29
Мориц Небель
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
31
Марко Тиеде
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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