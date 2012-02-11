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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 11 февраля 2012
Майнц
11.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
7'
М. Зидан
89'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
Желтая карточка
К. Веткло
+3
+1
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Замена
А. Собич
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
З. Поспех
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Сото
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Н. Бунгерт
18'
17'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
М. Зидан
Пас отдал
Ю. Полански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
4-3-3
28
Веткло
8
Забавник
26
Бунгерт
4
Новески
3
Поспех
33
Калиджиури
8
Полански
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
10
Зидан
3-3-1-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
5
Хагги
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
92
Диуф
3
Поспех
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
3
Поспех
19
Сото
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
19
Сото
10
Зидан
23
Иваншиц
23
Иваншиц
10
Зидан
13
Штиндль
24
Шмидебах
24
Шмидебах
13
Штиндль
34
Рауш
9
Собич
9
Собич
34
Рауш
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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