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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 18 сентября 2011
Ганновер-96
18.09.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
87'
К. Хагги
89'
Д. Я Конан
63'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
Красная карточка
А. Собич
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Пас отдал
С. Пинту
ГОЛ! 1:1!
К. Хагги
Пас отдал
К. Пандер
Желтая карточка
К. Пандер
Замена
А. Собич
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Шахед
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Р. Левандовски
Замена
С. Пинту
️️️️
Х. Хаугер
ГОЛ! 0:1!
С. Кагава
Замена
К. Лев
️️️️
М. Шмельцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
5
Хагги
2
Погатец
23
Шахед
24
Пандер
21
Хаугер
24
Шмидебах
10
Штоппелькамп
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
8
Да Силва
10
Кагава
14
Перишич
9
Левандовски
23
Шахед
34
Рауш
34
Рауш
23
Шахед
21
Хаугер
18
Пинту
18
Пинту
21
Хаугер
13
Шлаудрафф
9
Собич
9
Собич
13
Шлаудрафф
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
29
Шмельцер
15
Лев
15
Лев
29
Шмельцер
9
Левандовски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
9
Левандовски
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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