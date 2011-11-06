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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 06 ноября 2011
Ганновер-96
06.11.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
29'
К. Пападопулос (АГ)
59'
М. Абделлауе
26'
Т. Пукки
73'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
Замена
Я. Моравек
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Ч. Марика
️️️️
Т. Пукки
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
ГОЛ! 2:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Д. Фарфан
ГОЛ! 2:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Ж. Матип
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Пападопулос
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-2-1-3
20
Цилер
2
Погатец
19
Шульц
5
Хагги
23
Шахед
24
Пандер
18
Пинту
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
11
Конан
4-2-1-3
1
Уннершталь
32
Матип
5
Хеведес
14
Пападопулос
28
Фукс
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
20
Пукки
7
Рауль
8
Фарфан
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
7
Дракслер
30
Моравек
30
Моравек
7
Дракслер
20
Пукки
19
Марика
19
Марика
20
Пукки
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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