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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 26 февраля 2012
Боруссия Д
26.02.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
28'
Р. Левандовски
54'
Р. Левандовски
90+2'
И. Перишич
60'
Д. Я Конан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
Пас отдал
Я. Блащиковски
+2
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Кагава
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
И. Гюндоган
Желтая карточка
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Кель
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Шмидебах
20'
Желтая карточка
М. Диуф
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Бендер
Травма
С. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Левандовски
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
2
Погатец
19
Шульц
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
92
Диуф
25
Абделлауе
10
Кагава
14
Перишич
14
Перишич
10
Кагава
5
Бендер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
5
Бендер
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
25
Абделлауе
34
Рауш
34
Рауш
25
Абделлауе
18
Пинту
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
18
Пинту
13
Шлаудрафф
11
Конан
11
Конан
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:25 (прямая)
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