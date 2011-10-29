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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 29 октября 2011
Боруссия М
29.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
21'
М. Ройс
51'
М. Ройс
26'
Э. Погатец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
М. Эггиманн
️️️️
К. Шульц
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ханке
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
Замена
Т. Маркс
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Лала
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
Х. Аранго
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Штранцль
ГОЛ! 1:1!
Э. Погатец
Пас отдал
К. Пандер
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Ханке
15'
Желтая карточка
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
4
Данте
3
Дамс
33
Нойштедтер
6
Нордтвейт
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
4-1-2-1-2
20
Цилер
23
Шахед
5
Хагги
19
Шульц
2
Погатец
68
Лала
24
Шмидебах
24
Пандер
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Брауверс
39
Штранцль
33
Нойштедтер
14
Маркс
14
Маркс
33
Нойштедтер
9
Ханке
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Ханке
19
Шульц
5
Эггиманн
5
Эггиманн
19
Шульц
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
68
Лала
11
Конан
11
Конан
68
Лала
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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